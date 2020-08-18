شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يكشف سبب دخوله المستشفى في أسوان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن سبب الوعكة الصحية الذي تعرض لها ودخل على أثرها المستشفى في أسوان، مضيفا: «أشكر كل من سأل على ليطمئنوا على حالتي الصحية».
وقال «الوزير» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، إنه شعر بألم في الظهر بعد أن انزلق على ظهره أثناء مباشرة أحد المشاريع في محافظة أسوان، مؤكدا أنه الآن يتمتع بصحة جيدة.
وأوضح وزير النقل أن سبب الوعكة الصحية أنه كان يجهز لافتتاح كوبري كلابشة بمحافظة أسوان، وتواجد بموقع المشروع يوميا، وفي مرة انزلق على ظهره، مشيرا إلى أنه سيفتتح الكوبري خلال الشهر القادم مع مشاريع في الصعيد ومحاور النيل.
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