شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يوجه بالانتهاء من أعمال المنطقة الصناعية في المحلة قبل منتصف سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بسرعة الانتهاء من كافة أعمال المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى في موعد أقصاه منتصف سبتمبر القادم. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، لأعمال رصف طريق المنطقة الصناعية بالمحلة بتكلفة إجمالية قدرها 10 مليون جنيه بطول 1400 متر. وقام المحافظ ونائبه بتفقد المنطقة الصناعية بالمحلة واطمئن المحافظ على الانتهاء من تركيب كافة اللوح الكهربائية وبدء رصف الشوارع الداخلية بالمنطقة. وتفقد أعمال تجميل وتطوير محطة السكة الحديد بالمحلة، وأعمال رصف الطريق المؤدي لمحطة الصرف الصحي والصناعي بالدواخليه والتي تتم بتكلفه قدرها 6 مليون جنيه وبطول 750 متر. وفي نهاية الجولة استمع المحافظ إلى شكاوى عدد من المواطنين ووجه ببحث شكواهم والعمل على إيجاد حلول فورية لهم. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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