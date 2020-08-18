شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: توزيع 106 أطنان لحوم أضاحى للأسبوع الثالث على التوالى على 21 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قطاع المديريات الإقليمية بوزارة الأوقاف عن خطة الوزارة في توزيع لحوم صكوك الأضاحي في الأسبوع الثالث على التوالى، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، وحتى الخميس 27 أغسطس الجارى. وقالت الوزارة إنه سيتم توزيع (106) أطنان على إحدى وعشرين محافظة: ( القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية – الغربية – الدقهلية – البحيرة – بني سويف- المنيا – الإسماعيلية- الشرقية- المنوفية – كفر الشيخ – دمياط – بور سعيد – الفيوم – مرسى مطروح – شمال سيناء- البحر الأحمر – جنوب سيناء – الوادي الجديد) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه (312) طنا حتى الآن.

وتستمر غرفة العمليات في عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية.

وأكدت الغرفة على عدة أمور، أهمها: أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم. كما تؤكد على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية في عملية التوزيع.

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ووجهت وزارة الأوقاف جميع العاملين بالوزارة المشاركين في الإشراف على توزيع لحوم الأضاحي بمراعاة عملية التباعد الاجتماعي والإجراءات الصحية والوقائية.

وشددت الوزارة على الحرص كل الحرص على الحفاظ على كرامة الآخذ وعلى إعطائه حقه بعزة وكرامة وعدم تعريضه لأي نوع من التصوير أو الحرج ، وعلى الوصول إلى المستحقين الحقيقيين أينما كانوا، حتى نؤدي جميعا الأمانة التي تحملناها على الوجه الأكمل ابتغاء مرضاة الله( عز وجل) وخدمة لوطننا ومجتمعنا وحق المستحقين علينا.