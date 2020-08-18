مى عبد الحميد: نتابع إعلانات بيع وحدات الإسكان الاجتماعى على مواقع التواصل ونضبط أصحابها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه يتم تنفيذ حملات تفتيش لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعى، مضيفة: "نتابع إعلانات بيع وحدات الإسكان الاجتماعى على مواقع التواصل الاجتماعى، وبنمسك الناس اللى بتعمل كده". وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن حملات التفتيش بدأت في مدينتى أكتوبر والشروق وتم ضبط مخالفات بالمئات، وتم سحب الوحدة وحبس المخالفين، مشيرة إلى أن الوحدات التي يتم استردادها يتم طرحها للمستحقين.



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