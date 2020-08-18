شكرا لقرائتكم خبر عن سد النهضة فى برنامج خبايا.. لماذا تواصل مصر مفاوضاتها مع إثيوبيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتناول حلقة اليوم من برنامج خبايا للإعلامى هانى عبد الرحمن والذى يذاع كل ثلاثاء على قناة الخليج 365 الإجابة على سؤال لماذا تطيل مصر في مفاوضاتها مع إثيوبيا بشأن سد النهضة حتى الآن ولماذا لم تتخذ إجراء الخيار العسكري إلى تلك اللحظة وتتمسك بالمفاوضات. Advertisements وتكشف الحلقة النوايا الحقيقية لإثيوبيا من سد النهضة وكيف كشفتها مصر وتتعامل معها، كما تكشف أيضا ما الذي تريده مصر من وراء المسار الدبلوماسي مع مجلس الأمن والمحاكم الدولية.

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