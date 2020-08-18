شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة على تليفزيون الخليج 365 مع رئيس جمعية المدارس الخاصة حول مشكلة المصروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناولت التغطية الموسعة لـ"تليفزيون الخليج 365"، موضوع مصروفات المدارس الخاصة والمشاكل التى يعانى منها أولياء الأمور، حيث أجرى تليفزيون الخليج 365 مواجهة بين كل من الزميل محمد طنطاوى رئيس قسم الأخبار، أحد أولياء الأمور المتضررين من المدارس الخاصة، والمستشار بدوى علام، رئيس جمعية المدارس الخاصة.

وجه الزميل طنطاوى، سؤالا حول لماذا لا تنتظر المدارس الخاصة قرار وزارة التربية والتعليم بشأن دفع المصروفات وتحديد الزيادة السنوية، ولماذا تتعجل المدارس ويطالبون أولياء الأمور بالدفع قبل هذ القرار؟.

وتابع قائلا، إن "المدارس الخاصة متخوفة من فكرة فيروس كورونا وفكرة شكل الدراسة، وهل ستكون بحضور الطلاب أم ستكون أون لاين؟ بالتالى المدارس تريد أن تضمن حقوقها وفى النهاية كل هذه تمثل ضغوطات على ولي الأمر".

وجاوبه المستشار بدوى علام، رئيس جمعية المدارس الخاصة، بأن هذه المصاريف تمثل تكلفة مصاريف تعليم الطالب سواء العام الدراسي أون لاين أو بالحضور للمدرسة، فلابد أن يتم دفع المصاريف أيا كان وضع الدراسة، مضيفا أن الدراسة أون لاين هى الأكثر تكلفة على أصحاب المدارس، موضحا على سبيل المثال فى امتحان أولى وثانية ثانوى، كانت تكلفة اللجنة الواحدة على المدرسة 25 ألف جنيه من خلال برنامج زوم على الإنترنت لإتمام الامتحانات.

وتابع، هذا إلى جانب شركات التطهير بتعمل تعاقدات مع المدارس وتكلفة التطهير 180 ألف جنيه فى الشهر.

وردا على سؤال حول عدم وجود مرونة مع المتعثرين من أولياء الأمور فى سداد المصروفات، قال علام إن المدارس تراعى ذلك، خاصة وأن هناك فئات تضررت من فيروس كورونا.

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وأضاف: "المدارس ليست هي من تحدد المصروفات ولكن الدولة التي تحدد، والمدارس الخاصة لا تتلقى تبرعات من أولياء الأمور، ولا تأخذ إعانات من الدولة، بالتالى مصاريف الطالب هي تكلفة تعليم الطالب والمدرسة ليست لها دخل بهذا".

وقال علام إلى إن 70% من المدارس لم تقم بتحصيل القسط التانى من العام الدراسي المنتهى.

وهنا تتداخل الزميل طنطاوى، وأكد أنه قام بدفع القسط الثاني من العام المنتهى في نوفمبر الماضى، وحاليا طالبت منه المدرسة من حوالى 10 أيام بدفع 75% من مصروفات المدرسة للعام الجديد بزيادة حوالى 20% عن العام الماضى.

ورد علام، على أنه من حق ولي الأمر في حال دفع مصاريف زياردة عن المقرر أن يسترد حقه، وهنا تداخل طنطاوى وأبلغه أن يتقدم إليه بشكوى رسمية للتحقيق فيها ضد المدرسة.

وقال علام، ردا على سؤال طنطاوى حول صلاحياته على المدارس، إنهم كجمعية يقومون بالتواصل مع أصحاب المدارس في حال وجود مشكلة لمحاولة الحل وتقديم النصيحة، لكن وزارة التربية والتعليم هي فقط التي تستطيع أن تتحرك حال وجود مشكلة.