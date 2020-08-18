شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تؤكد انتظام إنتاج الخبز المدعم وصرفه للمواطنين بـ5 قروش للرغيف..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت مديريات التموين والتجارة الداخلية، على تفقد حميع المخابز على مستوي الجمهورية، اليوم الثلاثاء، وذلك لمتابعة سير العمل فى المخابز وانتظام صرف الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية، والتأكد من إلتزام كافة المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان.

وكشف تقرير لوزارة التموين أن مفتشى الوزارة شنوا حملات مكبرة على المخابز بالمحافظة للتأكد من انتظام إنتاج الخبز المدعم وطرحه للمواطنين بالسعر المقرر وهو 5 قروش، وتذليل اى عقبات تواجه منظومة الإنتاج وأنه يتم انتاج ما يقرب من 250-270 مليون رغيف يوميا من خلال أكثر من 30 ألف مخبز، مع التأكيد على ثبات سعر رغيف الخبز للمواطن المصرى وهى 5 قروش على بطاقة التموين " وعدم المساس بسعره، وهو الأقل سعرًا على المستوى العالمى كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع إستمرار تحمل الدولة ممثلة فى وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتى تصل لأكثر من (50 قرشا)، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصرى يومياً.

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