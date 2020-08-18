شكرا لقرائتكم خبر عن المالية تكشف كيف يمكن استغلال قيمة أموال بطاقة التموين فى مبادرة "مايغلاش عليك" والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، تقديم جيهان لبيب، المذاع عبر فضائية المحور، يستطيع حامل البطاقة التموينية الاستفادة بخصم كبير، موضحاً أن أي مواطن في البطاقة التموينة لديه 50 جنيهاً سلع ويمكن أن تضاف إلى المبادرة في حالة عدم شراء سلع تموينية بها.
يذكر أن محمد عبد الفتاح، مسئول مبادرة "ميغلاش عليك"، قال إن المبادرة تستهدف المواطن المصري والصانع المصري والتاجر المصري، ومن ثم فإنها مبادرة شاملة، لافتًا إلى أن المبادرة بدأت بـ144 منتجا ومصنعا، وزاد هذا العدد ليصبح 170 منتجا ومصنعا.
وأضاف عبدالفتاح خلال مداخلة تلفزيونية: "كنا نتحدث عن 4 آلاف سلعة ومنتج بالمبادرة، والآن صرنا نشهد أكثر من 6000 منتج وسلعة، وهو ما يعطي رسالة للمواطن بأن المبادرة بدأت تثبت أقدامها في الشارع والسوق المصري".
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