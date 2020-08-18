شكرا لقرائتكم خبر عن الانشقاقات تضرب حزب أردوغان..استقالة أكثر من 50 قيادى بحزب العدالة والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، صفعة قوية بعد انشقاق أكثر من 50 عضوًا من أعضاء الحزب، وانضمامهم إلى حزب الخير التركي المعارض، الذي شهد خلال الأيام الماضية عدة محاولات من جانب النظام الحاكم لاستمالة زعيمته ميرال أكشنار للانضمام للتحالف الجمهوري بين العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.

وأعلن رئيس أحد الأحياء التابعة لمدينة مانيسا التركية، عن حزب العدالة والتنمية، استقالته من الحزب برفقة 55 من عضوًا قرروا جميعهم الانضمام إلى حزب الخير التركي المعارض.

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وذكر منصات تركية أن رئيس الحي التابع لحزب العدالة والتنمية استقال الأسبوع الماضي وانضم لحزب الخير، وتبعه اليوم 55 من أعضاء الحزب قاموا بإعلان استقالتهم وانضمامهم إلى حزب الخير.

يذكر أن الساحة السياسية التركية شهدت دعوات من قبل الرئيس التركي رجب طيب أدروغان، وحليفه رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، لرئيسة حزب الخير ميرال أكشنار للانضمام إلى تحالفهم والعودة مرة أخرى إلى حزب الحركة القومية.