عبدالعال منتقدا الحكومة بسبب "المخلفات الصلبة": لازم تمضي على أقوالها في اللجان"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
انتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب ، قيام الحكومة بإدخال تعديلات على قانون المخلفات الصلبة، خلال مناقشته فى الجلسة العامة لأخذ التصويت النهائي بشأنه .
ومازح عبدالعال، الحكومة، خلال الجلسة العامة، قائلا :" لازم الحكومة تمضي على تعديلاتها فى اللجنة علشان مش تغير التعديلات فى الجلسة" .
وتابع:أتعجب من موافقة الحكومة على التعديلات فى اجتماع اللجنة، ثم تأتي لتغيير الصياغة مرة أخرى فى الجلسة العامة متسائلا: إيه اللى غير عقيدة الحكومة ؟.
وواصل رئيس المجلس انتقاده للحكومة، مؤكدا أنها قدمت قانونين للمخلفات الصلبة، منها مشروع قانون 1 الذى تم تقديمه فى لجنة الإدارة المحلية، ومشروع قانون المخلفات الصلبة 2، في إشارة إلى كثرة عدد التعديلات التى أدخلتها الحكومة على مشروع القانون خلال الجلسة العامة .
من جانبه قدم المستشار علاء فؤاد ، وزير الشئون النيابية الاعتذار لرئيس البرلمان، بسبب كثرة التعديلات مشيرا إلى أن هناك عدد من الوزارات لم يشاركوا فى مناقشات اللجنة، وهو ما تطلب تضمين وجهة نظرهم فى مشروع القانون.
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