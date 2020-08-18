مباحث التموين تضبط 18 مخبزا مخالفا و69 قضية متنوعة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري والتلاعب بالدعم. وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة عن ضبط 69 قضية متنوعة أبرزها 8 منشآت بدون ترخيص، و10 مخالفات عدم حمل شهادة صحية. وشملت الجهود ضبط 24 قضية بيع أسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي، وضبط 18 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن غير مطابق للمواصفات. تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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