ضبط 8 أشخاص نقبوا عن الآثار في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 8 أشخاص؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل ملك أحدهم بمركز الزقازيق محافظة الشرقية. وتبين وجود حفرتين الأولى قطرها 2,5 متر وعمق 15 مترا، والأخرى قطرها 2,5 متر بعمق 7 أمتار وبعض الأجزاء الفخارية وأتربة ناتجة عن أعمال الحفر، والأدوات المستخدمة فى الحفر. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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