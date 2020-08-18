أخبار مصر | 100 ألف سائح زاروا الغردقة وشرم الشيخ في أقل من شهرين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر 100 ألف سائح زاروا الغردقة وشرم الشيخ في أقل من شهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطت أعداد السائحين الذين وصلوا إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ حتى اليوم الثلاثاء 100.000 سائح من كل من بيلاروسيا وأوكرانيا وسويسرا والمجر وصربيا، وذلك منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارًا من أول يوليو الماضي إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح كمرحلة أولى.

وقد عاد عدد كبير من هذه الرحلات الي بلادها بعد انتهاء برامجهم السياحية واستمتاعهم بشواطئ مصر الخلابة وجوها الدافئ والمشمس، وذلك دون رصد أية حالة إصابة واحدة سواء بين المغادرين أو الموجودين حاليا بمصر ولم يغادروا بعد، وهو ما يعكس نجاح الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر حرصا على صحة المصريين والسائحين والعاملين بالقطاع.

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نجح فريق ترميم متحف المركبات الملكية في تصميم غرف تعقيم خاصة، لتنفيذ أعمال التعقيم العلمي لبعض المقتنيات الأثرية التي يتم ترميمها تمهيدًا لعضها ضمن سيناريو العرض للمتحف المقرر افتتاحه قريبًا.

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ومن ناحيته، قال الدكتور مصطفى عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، إن الأسلوب المتبع في تصميم غرف التعقيم هو الأسلوب المستخدم في المتاحف العالمية وأبدى سروره لاستخدام تلك التقنية وبهذه الكفاءة في المتاحف المصرية، مع حرص المرممين على استخدام مواد التعقيم المتفق عليها عالميًا.

وتفقد عبد الفتاح يرافقه سيد عطية مدير عام الشئون الفنية للإدارة المركزية الاستعدادات النهائية من قبل إدارة الترميم بمتحف المركبات الملكية لإنهاء الأعمال بالمقتنيات الأثرية ضمن سيناريو العرض المتحفي.

ووجه فريق العمل بضرورة وضع خطة عمل دقيقة لإنهاء أعمال الترميم بكل دقة مع استخدام الطرق العلمية في الوقت المحدد الافتتاح.

يذكر أن أعمال الاستعداد لافتتاح متحف المركبات الملكية في بولاق تجري على قدم وساق حيث تسابق وزارة السياحة والآثار الزمن للانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على سيناريو العرض الخاص به حيث يمثل أحد 6 متاحف تعتزم الوزارة الانتهاء منها خلال الشهرين القادمين.

ويضم المتحف أكبر عدد من اللوحات الورقية التي تعرض صور نادرة للملك فاروق بالإضافة إلى مجموعة نادرة من صور الخيول هذا وعدد كبير من اللوحات الزيتية يعود تاريخها للأسرة العلوية بالإضافة من عرض مجموعة من الإكلاشيهات الملكية وقد انتهى معمل الترميم من أعمال كل القطع الأثرية المفترض عرضها ضمن سيناريو العرض المتحفي.