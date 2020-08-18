أخبار مصر | أطباء الأزهر يوقعون الكشف الطبي على مصابي انفجار مرفأ بيروت

ساهم أطباء جامعة الأزهر المشاركين ضمن الوفد الطبي المصري من أساتذة الجامعات المصرية، اليوم، بتوقيع الكشف الطبي على عدد من مصابي حادث انفجار مرفأ بيروت في الجمهورية اللبنانية الذي وقع في 4 أغسطس من الشهر الجاري، وخلَّف 178 قتيلا، ونحو 6 آلاف مصابٍ.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أن أساتذة الطب بجامعة الأزهر قاموا بمناظرة عديد من الحالات التي أُضيرت جراء انفجار المرفأ من الرجال والنساء والأطفال، وذلك بمقر المركز الاستشفائي الطبي المصري بلبنان.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، أن الأشقاء اللبنانيين عبروا عن عميق شكرهم؛ للجهود التي بذلها الفريق الطبي المصري عامة، وفريق أطباء جامعة الأزهر خاصة.

وجدير بالذكر أن قطاع الطب بجامعة الأزهر يعد من القطاعات المتميزة، خاصة أن عديدًا من كليات الطب حاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، إضافة إلى ذلك فقد أشاد وفد التصنيف الأفريقي بجهود قطاع الطب بجامعة الأزهر، ومَنَحَهُ درجة ممتاز.

يشار إلى أن قطاع الطب بجامعة الأزهر أحد أفضل القطاعات الطبية وأهمها على مستوى القارة، وقد شهد تطورًا كبيرًا خلال المرحلة الحالية، وتعد مستشفيات القطاع الجامعية علامة مضيئة في عالم الطب داخليًّا وخارجيًّا، وتقدم خدمة طبية متميزة على مدار الساعة بالمجان، كما تخوض ملحمة وطنية بجانب مؤسسات الدولة المصرية الطبية في مواجهة جائحة فيروس كورونا في مختلف محافظات الجمهورية.

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بدأت المنظمة العالمية لخريجي الازهر، من خلال مشروع "منحة 5000 أزهري"، بالتعاون مع الإدارة المركزية للمشروعات، وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وشركة مايكروسوفت، من خلال مشروعها " طوَّر وغيَّر أونلاين"، بتدريب 1000 أزهري، وتستمر فعالياته حتى 17 سبتمبر 2020.

تتناول البرامج التدريبية رفع كفاءة الأزهريين في استخدام التكنولوجيا، ومهارات سوق العمل، وتشمل: تكنولوجي مستويين (مبتدىء - متقدم) - المهارت الحياتية والوظيفية وتشمل ثلاثة مستويات، دبلومة تصميم مواقع - ريادة أعمال - اكسيل محاسبي - خدمة عملاء – تسويق ومبيعات – التسويق الإليكتروني.

كما استحدثت الجهات المشاركة التدريب على برامج Microsoft Office Specialist، والذى يعنى أن حـامله يعتبر معتمدا كأخصائى فى استخدام برامج سطح المكتب من مـايكروسوفت Microsoft.، بالإضافة إلى تدريبهم على الامتحانات الدولية.

جدير بالذكر أن مشروع "منحة 5000 أزهري" أحد مشروعات " سفراء الأزهر" والذي يهدف إلى تأهيل وتطوير شباب الأزهر من الطلبة، والخريجين، وأعضاء هيئة التدريس، محليًا ودوليًا بأهم المهارات (تكنولوجيا – اتصال – إدارة – إعلام – ثقافة)، وتسليحهم بأحدث أدوات التدريب المعاصرة، لتعزيز دور المسئولية المجتمعية للأزهر في التواصل مع الفئات المختلفة لمواجهة الأفكار المتطرفة وترسيخ ثقافة الحوار بالمشاركة مع المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص محليًا ودوليًا.