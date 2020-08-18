شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن مدينة كفر الزيات السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت المهندسة أماني هاشم، رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، فصل التيار الكهربائي عن محطة شمال كفر الزيات السبت 22 / 8 /2020 من الساعة السادسة صباحا وحتى الثامنة صباح نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية والنظافة.
والأماكن التي تتأثر بالفصل هي: قرية قسطا والعزب التابعة لها ومصانع طوب كفر النصارية.
وتهيب الشركة بالسادة قاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.
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