شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن مدينة كفر الزيات السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المهندسة أماني هاشم، رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، فصل التيار الكهربائي عن محطة شمال كفر الزيات السبت 22 / 8 /2020 من الساعة السادسة صباحا وحتى الثامنة صباح نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية والنظافة.

والأماكن التي تتأثر بالفصل هي: قرية قسطا والعزب التابعة لها ومصانع طوب كفر النصارية.

وتهيب الشركة بالسادة قاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.