شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طنطا تعلن تسجيل 68 طالب ماجستير ودكتوراه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة طنطا، بجلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، على تسجيل 42 طالبًا لدرجة الماجستير، و26 طالبًا لدرجة الدكتوراه، بمختلف كليات الجامعة للطلاب المصريين والوافدين.

وكرّم المجلس الدكتور أحمد عياد، وكيل كلية الآداب للدراسات العليا، لخروجه على المعاش، وبلوغه السن القانونية.

وقدّم «عكاشة» الشكر لجميع وكلاء الدراسات العليا بكليات الجامعة، لحسن سير امتحانات الدراسات العليا، والتزام جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.