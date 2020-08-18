شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: مفاوضات «سد النهضة» مصيرية وتحتاج لنفس طويل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة المياة والري، استكمال مفاوضات سد النهضة بأنها «أمر مصيري تحتاج لنفس طويل»، مؤكدًا سعي الدولة لتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف «السباعي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على قناة «TeN»، الثلاثاء، أن اجتماع اليوم يأتي استكمالًا لسلسة من الاجتماعات، هدفه إجرائي ليتم تلافي أي ملاحظات للعمل بصورة توافقية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى عبر جولات ممتدة على مدار 9 سنوات، للتوصل إلى اتفاق عادل ومستدام يحقق مصالح جميع الأطراف.

واستمرت مفاوضات سد النهضة بمشاركة وزيري الخارجية والري، الثلاثاء، بهدف الوصول لاتفاق ملزم بخصوص ملء سد النهضة.