شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد يزور السائق المصاب في الهجوم المسلح على سيارة نقل الأموال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، حالة السائق المصاب في الهجوم المسلح على سيارة البريد لنقل الأموال بقرية الرملة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك بعد تعرضه للإصابة بطلق ناري في الكتف جراء تصديه لمجموعة من العناصر الإجرامية التي حاولت الاستيلاء على الأموال الموجودة في السيارة أثناء توصيل النقدية للمكاتب لصرف المعاشات والإعانات للمواطنين ووجه الدكتور شريف بتقديم كافة سبل الدعم الطبي اللازم له حتى إتمام الشفاء.

وقال «فاروق» إن ما قام به الزميل رمضان يوسف جودة عمل مشرف يدعو إلى الفخر وجعله مثلاً يحتذى به ويدل على انتمائه إلى العمل وسعيه للمحافظة على المال العام والممتلكات العامة، مشيراً إلى أنه تم تكليف كافة الجهات المعنية بتقديم كل الدعم والرعاية الطبية اللازمة للمصاب حتى إتمام الشفاء، كما تم صرف مكافأة مالية كبيرة للسائق ومساعد الشرطة المصاب ووكيل السيرة المرافق لهم تقديراً لما قدموه من تضحية في سبيل المحافظة على المال العام.

كانت سيارة نقل أموال البريد قد تعرضت إلى عملية سطو مسلح صباح يوم الأحد الماضي في مدخل قرية الرملة بنها بمحافظة القليوبية وذلك أثناء تغذية المكاتب بالنقدية لصرف المعاشات والإعانات للمواطنين حيث قام مجموعة اجرامية مسلحة بقطع الطريق لاجبار سائق السيارة على الوقوف، إلا أن شجاعة السائق وحرصه على المحافظة على المال العام، جعلته لم يرضخ للتهديدات الموجهة اليه من المجرمين وقام بالقيادة بأقصي سرعه إلا ان المسلحين قاموا بإطلاق الرصاص الحي على السيارة، ما ادى إلى اصابته بطلق ناري في الكتف وإصابة مساعد شرطة المرافق للسيارة بطلق ناري في الكتف والبطن، وظل السائق مسرعاً بالسيارة حتى وصل إلى أول نقطة التقاء لتسليم النقدية، وقام العاملون بطلب سيارة إسعاف لإسعافه ما ونقلهم لأقرب مستشفي هذا وتكثف الأجهزة الأمنية والمباحث جهودها لتعقب الجناة والقبض عليهم.