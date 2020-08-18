شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: إرسال 14 طن أدوية ومستلزمات طبية لمتضرري السيول في السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إرسال 14 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية إلى دولة السودان الشقيقة لمجابهة السيول، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار التضامن والتكاتف بين الشعبين الشقيقين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة السكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزاة، أن شحنة المساعدات الإغاثية التي تم إرسالها اليوم الثلاثاء، على متن طائرة عسكرية بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية تتضمن كافة أنواع الأدوية من فيتامينات، ومضادات حيوية، ومسكنات، ومخفضات للحرارة، بالإضافة إلى محاليل طبية، ومستلزمات جراحية.

وأضاف «مجاهد» أن هذه الشحنة هي الأولى، حيث إنه من المقرر إرسال شحنة أخرى من الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية لمتضرري السيول بدولة السودان الشقيقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكر «مجاهد» أن هذه الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق المتضرر من السيول التي اجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة.

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى إرسال 14 طن أدوية ومستلزمات طبية إغاثية لمتضرري السيول بدولة السودان الشقيقة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى إرسال 14 طن أدوية ومستلزمات طبية إغاثية لمتضرري السيول بدولة السودان الشقيقة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى إرسال 14 طن أدوية ومستلزمات طبية إغاثية لمتضرري السيول بدولة السودان الشقيقة