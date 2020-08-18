شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ السيسي والمصريين برأس السنة الهجرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية. وقال «اسحق» في تهنئته: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، نهنئ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري برأس السنة الهجرية». وأضاف: «ندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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