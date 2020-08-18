شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجان» و«السعيد» يتفقدان موقع إنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، الثلاثاء، موقع مشروع إنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب.

واستمع محافظ القليوبية إلى شرح من عميد كلية الطب حول مراحل تنفيذ مشروع مستشفى بنها التخصصى الجديد والتخصصات والخدمات الطبية التي سوف يقدمها للمواطنين.

ووجه «الهجان» خلال الجولة بإزالة أي معوقات تواجه تنفيذ مشروع الذي يعد أحد المشروعات الصحية الهامة الجاري إنشاءها لخدمة أهالى القليوبية والمحافظات المجاورة.

من جانبه، أكد «السعيد» أن جامعة بنها بكل إمكانياتها وعلمائها وخبرائها وباحثيها في خدمة محافظة القليوبية، مشيرا إلى أن مشروع إنشاء المستشفى التخصصي يعد إنجازا طبيا، ونقلة نوعية للخدمة الطبية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا.

يذكر أن جامعة بنها قد حصلت على التراخيص اللازمة لهدم كافة المنشآت الموجودة على الارض لإنشاء المستشفى الجديد الذي يقام بإجمالى مسطحات بنائية حوالى 60000م2، وهى عبارة عن بدروم وأرضى و8 متكرر ويسع 450 سرير و15 غرفة عمليات، و50 سرير بالعناية المركزة، كما يضم المستشفى التخصصى العديد من التخصصات الطبية الجديدة.

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الهجان والسعيد يتفقدان موقع مشروع إنشاء مستشفى جامعة بنها الجديد

الهجان والسعيد يتفقدان موقع مشروع إنشاء مستشفى جامعة بنها الجديد

الهجان والسعيد يتفقدان موقع مشروع إنشاء مستشفى جامعة بنها الجديد