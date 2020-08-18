شكرا لقرائتكم خبر عن "الهجرة" تعلن المنطقة اللوجستية بالدلتا وفرت فرص عمل للمصريين العائدين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، إنها شهدت افتتاح المنطقة اللوجستية المصرية في الدلتا، بحضور عدد من الوزراء، وكانت صورة وطنية كشفت حجم ثقة المصريين في الخارج بالحكومة والقيادة المصرية، مشيرة إلى أن مصر تشهد يوميا افتتاح مشروعات تدفع إلى زيادة الاستثمار في مصر وتجذب المستثمرين.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم، أن المنطقة اللوجستية في الدلتا وفرت فرص عمل لشباب المهاجرين في الخارج، والذي جاءوا إلى مصر مع بداية جائحة فيروس كورونا، ولذلك كان لابد من التعاون مع وزارة التخطيط وباقي الوزارات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بعد عودتهم إلى وطنهم.

وأوضحت أنه تم تكوين فريق من وزارتي التخطيط والهجرة، وجرى إعداد دراسة للمحافظات التي عاد أبناؤها من الخارج، وتم الاتفاق مع المهندس أشرف دوس رئيس المنطقة اللوجستية، لتوفير تلك الفرص لهؤلاء الشباب وفقا لتخصصاتهم، وهناك تعاون كبير بين الدولة والقطاع الخاص من أجل مساعدة المصريين العائدين للاندماج في الدولة.

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وكانت قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن مشروعات المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية توفر فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأضافت خلال مداخلة تلفزيونية، أن المهندس أشرف دوس من أحد نجوم سلسلة مبادرات مصر تستطيع وآخرها مصر تستطيع للاستثمار والتنمية، وهذا المصرى المستثمر في الخارج، مردفة: "نموذج فخورة به أن أحضر افتتاح المرحلة الثانية لافتتاح المنطقة اللوجستية، والمنطقة أخذت سنتين فقط في محافظة الغربية، حيث بها مول ونوادٍ وغيرها".

وتابعت: "سعيدة أنه جرى افتتاحه بمحافظة الغربية وهو موضوع نفخر به كمصريين وأفخر به كوزيرة الهجرة، أن المستثمرين المصريين في الخارج يرجعوا مرة ثانية لبلدهم"، موضحة أن الدولة تعرض الفرص الاستثمارية وتؤكد الصورة الإيجابية.

وأشارت إلى أنه في ظل جائحة كورونا دول كثيرة كان عندها تحديات اقتصادية كبيرة ومنها مصر، ولكن في ظل التحديات مصر ما زالت تتطور ومستمرة في كل مشروعات البنية التحتية والإسكان الاجتماعى، كما أن هناك حالة من الحراك الاقتصادى داخل الدولة، وهذه رسائل من المهم أن أوصلها للمصريين في الخارج ويعرفوا أن الدولة المصرية سوق استثمارى كبير جدا، وفى الوقت الحالي تحتاج أولادها، ونحن علينا نسهل الطريق ونقرب المسافات.