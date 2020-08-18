شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. 20أغسطس بدء التقديم بالجامعات الأهلية.. 90% للطب و75% للهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان تنسيق الجامعات الأهلية وبدء تلقى طلبات التقديم يوم 20 أغسطس الجارى، وموافقة البرلمان على مجلس النواب مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات فى مجموعه، وإعلان وزيرة البيئة 2 جنيه الحد الأدنى لرسوم النظافة و40 جنيها الحد الأقصى.

20 أغسطس بدء التقديم بالجامعات الأهلية الجديدة على موقع إلكترونى خاص

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة يوم الخميس 20 أغسطس للالتحاق بالبرامج المتاحة للدراسة بتلك الجامعات الأهلية.

تنسيق الجامعات الأهلية: 90% الطب و85% أسنان وصيدلة و75% للهندسة والطب البيطرى

أقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات الأهلية، لتكون بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة فى الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك نظرا لأن هذه الجامعات غير هادفة للربح ومنشأة فى مناطق عمرانية جديدة، علمًا بأن القبول في هذه الكليات يشترط اجتياز إجراءات القبول وفقًا للضوابط التي تضعها كل جامعة في ضوء وجود العديد من الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة.

تخفيض الحد الأدنى للقبول بكلية الطب للقوات المسلحة لـ96٪؜

حرصاً من القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة قاعدة الإختيار من الطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الطب للقوات المسلحة ، تم تخفيض الحد الأدنى للقبول بكلية الطب للقوات المسلحة ليكون 96% ،بدلاً من 97% وذلك لانتقاء أفضل العناصر طبقاً لمعايير القوات المسلحة .

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة: نهاية 2020 سيكون هناك لقاح آمن وفعال

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك نتائج أولية مبشرة للقاح أوكسفورد، ولم يصل لنتائج نهائية، وبنهاية 2020 سيكون هناك لقاح آمن وفعال. وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، على فضائية "DMC"، مع الإعلامية سارة حازم مصر: "نعيش فى مرحلة السيطرة على فيروس كورونا، ولكننا لم ننتصر عليه، ولكننا فى مرحلة التفاؤل الحذر، لأننا وصلنا لذلك نتيجة عمل مجتمعى متكامل.

وزيرة البيئة تعلن 2 جنيه الحد الأدنى لرسوم النظافة.. والأقصى 40 جنيها

أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، الإبقاء على الحد الأدنى لرسوم النظافة الشهرية بالنسبة للوحدات السكنية بواقع 2 جنيه، على أن ترتفع الرسوم للفئات القادرة وفقا لشرائح بحد أقصى 40 جنيها، مربوطة بشرائح الكهرباء.

السجن المؤبد وغرامة تصل لـ25 مليون جنيه عقوبة إغراق مخلفات خطرة فى البحر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تزيد على 25 مليون جنيه لكل من أغرق مواد أو مخلفات خطرة فى البحر الإقليمى أو الجرف القارى أو أعالى البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

مجلس النواب يوافق على قانون تنظيم إدارة المخلفات فى مجموعه

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات فى مجموع مواده، وأجل أخذ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

البرلمان يوافق على اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية مع اليونان

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية، حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020.

السيسي يصدق على تعديلات قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء

نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 172 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.

شركات المحمول تكذب الجزيرة.. لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول.. والقناة القطرية تروج الأكاذيب.. وعضو لجنة حقوق المستخدمين بـ "الاتصالات": الضريبة لا تفرض إلا بقانون

كذبت مصادر بشركات المحمول، قناة الجزيرة القطرية والتى ادعت فرض وزارة المالية ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول بمصر، فيما أكد مسؤول بلجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة لجهاز تنظيم الاتصالات عدم صحة هذا الأمر حيث لا تفرض الضرائب إلا بقانون، واصفا ما نقلته القناة القطرية بالأكاذيب التى تهدف لإثارة البلبلة والفوضى.

الهيئة الوطنية: إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020 غدا فى الثالثة عصرا

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، غدا الأربعاء، في مؤتمر صحفي عالمي نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي جرت على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وذلك في تمام الثالثة عصرا بمقر مسرح التلفزيون بالطابق السابع بمبنى ماسبيرو.

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البرلمان يؤكد مساهمة زيادة تذاكر المترو فى سد نفقات الصيانة لتحسين الخدمة وليس لحصد مكاسب.. ويكشف تفاصيل سعرها لا يوازى قيمة المواصلات الأخرى وأقل من السعر العالمى.. وكيف كانت مصاريف المرفق تتعدى نصف إيراداته؟

أكد عدد من نواب البرلمان، أن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق الأخيرة يستهدف تغطية مصاريف التشغيل والصيانة السنوية وليس تغطية تكاليف البنية الأساسية، ووقف خسائر المرفق مع مراعاة محدودى الدخل والطبقة المتوسطة ممن يترددون على المترو يوميا من خلال الاشتراكات، خاصة وأنه وفق تقديرات وزير النقل كامل الوزير الأخيرة فقد قدر مصاريف المرفق السنوية قبل الزيادة بـ8 مليارات جنيه بينما إيراداته 4 مليارات جنيه فقط.

المترو: 50 قرشا قيمة تذاكر كبار السن والمعاقين لاستقلال أى عدد من المحطات

شهدت الزيادات الأخيرة فى أسعار تذاكر المترو الإبقاء على قيمة الدعم المقدم لتذاكر كبار السن فوق الـ 60 عام وذوى الاحتياجات الخاصة، وعدم تحريك سعر تذكرتهما المقدرة بـ 50 قرشا، لاستقلال أى عدد من محطات الخطوط الثلاثة.

الداخلية تزلزل سوق الكيف.. مكافحة المخدرات تحبط تهريب 2.5 طن بانجو بقيمة 7 ملايين جنيه.. وضبط الشحنة عبر نفق الشهيد أحمد حمدى من منطقة شرق القناة إلى غربها.. وتكشف تجار صنف غسلوا 95 مليون جنيه فى العقارات

ضربات أمنية متتالية لـ"سوق الكيف" فى مصر، من خلال مداهمات أمنية يقودها مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتشديد الرقابة والتصدى لجرائم الاتجار فى المخدرات لحماية الشباب من براثن الإدمان.

السودان يعلن عن تطلعه لإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل

أعلن المتحدث باسم الخارجية السودانية حيدر بدوى صادق، أن بلاده تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل قائم على الندية ومصلحة الخرطوم دون التضحية بالقيم والثوابت.

محكمة قتلة رفيق الحريرى تدين عضوا بحزب الله وبراءة 3متهمين لعدم كفاية الأدلة

أدانت المحكمة الخاصة بلبنان فى لاهاى، فى قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريرى، سليم عياش العضو في حزب الله، المتهم الرئيسي باغتيال الحريري، مؤكدة تورطه بتهمة القتل العمد، كما قضت محكمة اغتيال الحريري ببراءة 3 متهمين لعدم كفاية الأدلة، وهم حسين عنيسي، وأسد صبرا، وحسان مرعي.

الحريرى يهاجم حزب الله ويطالب بتسليم المحكوم عليه باغتيال رئيس الوزراء الأسبق

علق سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبناني السابق، على حكم المحكمة الخاصة بلبنان فى لاهاى، فى قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريرى، سليم عياش العضو في حزب الله، المتهم الرئيسي باغتيال الحريري، مؤكدة تورطه بتهمة القتل العمد.

مستشار الأمن الوطنى الإماراتى يستقبل مبعوث نتنياهو بالإمارات

استقبل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني الإماراتى، يوسي كوهين مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يزور دولة الإمارات حاليا.

مدير نجدة الطفل يكشف لتلفزيون الخليج 365 حقيقة الراقصة الطائرة ..طفلة لا تتجاوز 18 عاما وظهرت بفرح شعبى بالدقهلية .. المؤبد ينتظر المستغلين لها.. الطفل الملقى بعجانة "اتشل".. ونتلقى 1000 مكالمة يوميا.. فيديو

تغطية خاصة أجراها تلفزيون الخليج 365 حول الانتهاكات الفردية والاستغلال التى يتعرض لها الأطفال فى مصر، حيث أجرى تغطية لحالة الطفل محمد مصطفى والذى قام أحد زملائه فى العمل "عامل مخبز" بكبره سنًا بإلقائه فى "عجانة دقيق" وقام بتشغيلها، كذلك تغطية للفيديو المتداول على السوشيال ميديا لفتاة معلقة من شعرها وترقص فى فرح شعبى، وتواصل المجلس القومى للطفولة معه، حيث أعد التغطية محمد محسوب، وقدمتها نسرين فؤاد.

العالم الإسلامى على موعد مع عام هجرى جديد.. 1442 هجريا يبدأ فلكيا الخميس المقبل 20 أغسطس الجارى.. والحسابات تكشف 354 يوما طول أيامه سنة بسيطة وليست كبيسة.. وانتظروا شهر رمضان الكريم 2021 يوم 13 أبريل المقبل

يحتفل العالم الإسلامى فى الساعات القليلة المقبلة، بالعام الهجرى الجديد، حيث يترقب المسلمون ميلاد هلال شهر محرم إيذانًا ببداية السنة الهجرية 1441 الهجرية، حيث يولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 42 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء المقبل 29 من ذى الحجة 1441هـ الموافق 19/8/2020م (يوم الرؤية).

غدا طقس مائل للحرارة بالقاهرة والرطوبة 80% والعظمى 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 %.

يعني إيه افاتار فيس بوك الجديد وازاى تستخدمه؟

كشفت شركة فيس بوك مؤخرا عن رسومات كرتونية شخصية جديدة تسمى أفاتار - والتي تم إتاحتها مؤخرا للمستخدمين في الشرق الأوسط وفي مصر، حيث يمكن للوصول إلى Avatars، يمكن لمستخدمي فيس بوك فعل ذلك عبر التوصل إلى الخطوط الأفقية الثلاثة في الجزء العلوي الأيمن من تطبيق فيس بوك، حيث سيظهر خيار إنشاء واحد ضمن قسم "عرض المزيد" أو “see more”.

تحديات تواجه الزمالك قبل مواجهة نادى مصر.. استمرار الانتصارات قبل القمة.. تفادى الانذارات.. الابتعاد عن الإصابات.. الانتقام من نادى مصر بعد التعادل وخسارة نقطتين فى الدور الأول

تحمل مواجهة اليوم للزمالك أمام نادى مصر فى التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التى من المقرر إقامتها على ستاد الكلية الحربية، العديد من التحديات للفارس الأبيض، حيث يسعى الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب فوزه الأخير على مصر للمقاصة، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء السبت الماضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدورى الممتاز، على ستاد القاهرة، خاصة أن مباراة اليوم بمثابة البروفة الأخيرة للفريق قبل مواجهة الأهلى فى قمة الدورى الممتاز، التى ستجمع بينهما السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من المسابقة، على ستاد القاهرة.