شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يكشف خطة العام الدراسى.. ويؤكد:نهتم بإنشاء الجامعات التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر لفريق العمل بالوزارة على إتمام العام الدراسي، في ظل انتشار فيروس كورونا،مشيرا إلى أنه تم وضع خطة من أجل العام الدراسي الجديد، وهناك توسع في الخدمات الحكومية من أجل إتاحة التعليم المجاني للشباب المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم، أنه تم إنشاء جامعات تكنولوجية في عدد من المحافظات، وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء 6 جامعات أخرى، لأنها تعتمد على نوعية التكنولوجية التي تحتاجها الدولة في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الجامعات الأهلية، وسيبدأ العام الدراسي في جامعة الجلالة والملك سلمان والعام القادم في المنصورة الجديدة.

وأوضح أن العرف دار في اجتماعات الجامعات الخاصة بتنفيذ رؤية الدولة في الجامعات الخاصة ومراعاة الظروف التي تمر بها مصر والعالم، مشيرا إلى أن الجامعات الخاصة تعطي منحا لبعض الطلاب والحالات الخاصة.