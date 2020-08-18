شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى السودانية تعلن استمرار الاجتماعات بشأن سد النهضة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الرى السودانية، استمرار الخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقالت وزارة الرى السودانية الاجتماعات بشأن سد النهضة ستتواصل غدا.

وفى وقت سابق أكدت مصر خلال الاجتماع الذى دعت إليه جنوب أفريقيا على أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق مُلزم قانوناً ينظم عمليتى ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ( مصر - وإثيوبيا - السودان) ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتى المصب (مصر -السودان).

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جاء ذلك فى بيان لوزارة الخارجية عقب مشاركة وزيرا الخارجية سامح شكرى والموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى اليوم الثلاثاء، فى اجتماع دعت إليه جنوب أفريقيا بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقى لكل من مصر والسودان وأثيوبيا لبحث تطورات مفاوضات سد النهضة.

وذكرت الخارجية أنه تقرر أن تُستأنف المفاوضات اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء الموافق 18 أغسطس الجارى بهدف التوصل إلى إتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة فى أقرب فرصة ممكنة.