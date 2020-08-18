شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسودان وأثيوبيا يتبادلون مقترحات اتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بناءاً على مُخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020، وتوصيات الإجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذى عُقد 16 أغسطس 2020.

وعُقد اليوم الثلاثاء 18/8/2020 إجتماع لمفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث برعاية الإتحاد الإفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الإتحاد الإفريقى وذلك استكمالا لأعمال المفاوضات بهدف الوصول إلى إتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.

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وتباحث الوزراء حول النواحى الإجرائية لمسار المفاوضات الحالى حتى 28 اغسطس 2020، وقامت الدول الثلاث بتبادل مقترحاتها بخصوص إتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة.