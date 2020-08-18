شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «النواب»: ترسيم الحدود مع قبرص ساعد في اكتشاف «ظهر» وتوفير المليارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن مجلس النواب أنجز العديد من القوانين التي لم تجرؤ البرلمانات السابقة على إقرارها.

أضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن هناك جدول أعمال كبير أمام مجلس النواب.

ولفت إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان مهمة، مشيرا إلى أن ترسيم الحدود من قبل مع قبرص ساعد مصر في اكتشاف حقل «ظهر» الذي وفر على مصر المليارات.