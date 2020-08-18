شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: بدء الدراسة في 4 جامعات أهلية 17 أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن 4 جامعات أهلية جديدة، منها الجلالة والملك سلمان والمنصورة الجديدة، ستعمل مع بداية العام الجامعي الجديد 17 أكتوبر المقبل.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجامعات إما أن تكون جامعات حكومية مثل القاهرة وعين شمس وتتكفل الدولة بالانفاق عليها بالكامل، أو خاصة وتكون مملوكة لشخص أو جهة وتكون هادفة للربح.

وأشار إلى أن الجامعات الأهلية شق جديد، وافتتاح الجامعات الربعة الجديدة نقلة نوعية، ومعنى كلمة أهلية أن تدار من خلال مجالس أمناء ولا تهدف للربح وسيتم الإعلان عن قيمة المصاريف للعام المقبل فيما يخص الجامعات الأهلية ولن تصل لمستوى مصروفات الجامعات الخاصة.

وأكد أن القبول في الجامعات الأهلية سيكون الحد الأدنى بها أقل بـ5% من الجامعات الحكومية وأنها ليست مقصورة على أبناء المحافظات المتواجد بها الجامعات، مشيرا إلى أن وزير التعليم العالي سيعلن خلال أيام قليلة كافة التفاصيل المتعلقة بالجامعات الأهلية.