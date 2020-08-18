شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يلتقي أعضاء مجلس الهيئات القضائية بتشكيله الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المستشار عمر مروان، وزير العدل، الثلاثاء، أعضاء مجلس الهيئات القضائية، وهم كل من المستشارين سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعبدالله شوضه، رئيس محكمة النقض، ومحمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، وعيد عبدالغني، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وحمادة الصاوي، النائب العام، والدكتور أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، وعصام الدين المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحضور المستشار نجاح موسى، أمين عام المجلس، وذلك بديوان عام وزارة العدل.

وهنأ وزير العدل وباقي أعضاء المجلس، رئيس محكمة النقض على انضمامه للمجلس.

وتناول اللقاء ضرورة انتظام العمل بالإجراءات الاحترازية داخل المحاكم ومقار العمل، وذلك بمراعاة مسافات التباعد الجسدي بين المترددين عليها، وارتداء الكمامات، وتوفير المطهرات اللازمة للوقاية.

كما تناول اللقاء مناقشة التنسيق بين الجهات والهيئات القضائية بشأن تعيينات الدفعات الجديدة، ووضع الضوابط اللازمة لذلك، وعدداً من الأمور الإدارية الأخرى المشتركة بين الجهات والهيئات القضائية في شأن الإجازات الدراسية، وضوابط النقل والترقيات.