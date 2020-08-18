شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يجتمع بمديري العموم لمناقشة خطة العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع وكيل مديرية الشؤون الصحية، ومديري العموم «الطب العلاجي، والطب الوقائي، وطب الأسنان، الصيدلة، ومكافحة الأمراض المتوطنة، والشئون المالية والإدارية»، ومديري إدارات الشؤون القانونية، والتفتيش المالي والإداري، والمتابعة، وذلك لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة القادمة.

شدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على مديري الإدارات بمتابعة الإنجاز اليومي للعاملين بديوان المديرية وخارجها، مع الإلتزام الكامل بمواعيد الحضور والانصراف المقررة، ومتابعة ما تم إنجازه خارج الديوان للمكلفين بخطوط السير والمأموريات المصلحية بالإدارات الصحية والمستشفيات وغيرها.

وأكد وكيل وزارة الصحة متابعة تنفيذ تعليمات محافظ الشرقية، بشأن تحديد الإحتياجات الفعلية من العمالة المطلوبة بمختلف الإدارات والأقسام، للقيام بكامل المهام الوظيفية المطلوبة داخل الجهة، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وخاصة أثناء إستلام الدفعات الجديدة للعمل، ووضع خطة محددة للإستلام للحد من التجمعات، ومنع التكدس، حفاظاً على صحة وسلامة جميع العاملين والمواطنين المترددين على ديوان المديرية.