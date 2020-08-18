شكرا لقرائتكم خبر عن ختام أعمال الملتقى الدولي الحواري الأول بـ«حقوق بورسعيد» (التوصيات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت أعمال الملتقى الدولي الحوارى الاول لكلية الحقوق جامعة بورسعيد، الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس تحت عنوان "الابعاد القانونية والاقتصادية لجائحة كورونا"، تحت رعاية الدكتور ايمن ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، وبرئاسة الدكتور محمد عبدالنعيم، عميد كلية الحقوق.

واستمرت فاعليات المؤتمر على مدار يومين بمشاركة عدد كبير من اساتذة كليات الحقوق من مختلف الجامعات العربية والمصرية، ونوقش فيه 21 ورقة بحثية عن الابعاد القانونية والاقتصادية لجائحة كورونا.

وفي ختام الملتقى، استخلص المشاركون ولجنة الصياغة عددًا من التوصيات التالية: