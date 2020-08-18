محافظ أسوان يتابع جهود «الري» لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري بقيادة الدكتور محمد عبدالعاطي، لإنجاز المشروع القومي لتأهيل الترع، بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك لما يعود به من منافع كثيرة على منظومة الري، وبالتالي خدمة أغراض الري والصناعة ومياه الشرب مما يعمل على زيادة الإنتاج الزراعي وسد الفجوة الغذائية.

محافظ أسوان يتابع جهود وزارة الرى لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع

وأشاد محافظ أسوان، في بيان، الثلاثاء، بهذه الجهود التي تهدف لتأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، وبالتالي الحفاظ عليها من أي تصدعات مستقبلية لتكون على أتم استعداد وجاهزية لاستقبال أي كميات من المياه وتحقيق الاستفادة المثلى منها في المناطق المختلفة، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا وتعاونًا متواصل بين أجهزة المحافظة ومسؤولي الري لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية الهادفة والمثمرة التي تعود بالنفع على المواطنين بشكل إيجابي.

محافظ أسوان يتابع جهود وزارة الرى لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع

من جانبه، أوضح المهندس محمد على الشروني، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسوان، أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سيساهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية والحد من فواقد النقل والتسرب والبخر بالترع الرئيسة وفروعها، بجانب المساهمة في ضمان وصول المياه لنهايات الترع في أسرع وقت لتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل ذلك على تقليل تكليفات الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع.

وذكر أن أعمال تأهيل الترع يعتبر من المشروعات التي تحتاج إلى أعمال كثيفة وهو ما يحقق أهداف الدولة في القضاء على البطالة، مع تحسين جسور الترع والتعظيم من الاستفادة بها في أغراض النفع العام، وبالتوازي مع ذلك تقوم حاليًا أجهزة الوزارة بتنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع داخل نطاق المحافظة حيث أنه مستهدف تأهيل 538 كم من إجمالي أطوال الترع، فيما يجري العمل في تأهيل 41 كم بتكلفة 70 مليون جنيه، وجاري طرح وإسناد 175 كم أخرى بتكلفة تقديرية 504 ملايين جنيه.