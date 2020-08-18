شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«دينية النواب»: غياب الوزراء عن اجتماع عودة صلاة الجمعة «مستفز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة شيرين القشاش، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اعتذار وزراء الاوقاف والصحة والتنمية المحلية عن حضور اجتماع اللجنة لمناقشة عودة صلاة الجمعة، موقف «غير مسؤول خاصة أن الناس كانت في حالة فرح شديد ومستبشرين بعودة صلاة الجمعة».

وأضافت خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء: «احنا فاتحين المقاهى والمساجد والمؤتمرات والاسواق وكنا نتمنى أن يكون أول ما يفتح هو المساجد وليس بناء على طلبات إحاطة احنا سكتنا على بلد كلها مفتوحة ولم نقيم حتى صلاة العيد».

تابعت «القشاش» قائلة: «حاجة تدعو للاستياء خاصة عدم حضور وزير الاوقاف فعدم وجوده رد فعل سىء، مش عايزين نستفز الناس».