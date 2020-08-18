شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: قانون «تنظيم المخلفات» يفرض رسومًا مالية على المواطن دون خدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت النائبة الدكتورة شيرين فراج رفضها مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، مؤكدةً أنه «يترتب عليه فرض رسوم مالية على المواطن دون خدمة مقدمة».

وقالت «فراج» خلال اجتماع الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، إن التشريع أغفل العائد الاقتصادي للمخلفات الصلبة والتخطيط السليم للتخلص من القمامة واستخدام المدافن والمقالب بما يؤدي للإضرار بصحة المواطنين.

يذكر أن القانون حدد رسومًا تصل إلى 40 جنيهًا للوحدات السكنية، و500 جنيه للمنشآت الحكومية ومنشآت قطاع الأعمال والمنشآت الإدارية التابعة للقطاع الخاص، و1000 جنبه للمنشآت السياحية الرياضية والمراكز التجارية والفنادق، على أن تُعفى دور العبادة من الرسوم.