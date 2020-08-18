شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من «المحافظين» حول تخفيض وزن رغيف الخبز المدعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب طلعت خليل، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، ببيان عاجل إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، حول قيام وزارة التموين بتخفيض وزن رغيف الخبز المدعم من (110) جرام إلى (90) جراماً، رغم إن ما خصص للدعم في موازنة عام 2020/2021 بلغ (48.5) مليار جنيه لدعم منظومتي السلع التموينية والخبز المدعم لنحو (71) مليون مواطن مقيدين على (22) مليون بطاقة تموينية.

وتساءل «خليل» في البيان العاجل عن أسباب صدور هذا القرار وأين تذهب فوارق الأسعار التي ستنتج عن فارق الوزن بحوالي (18%) من قيمة الدقيق ويباع بذات السعر، مضيفا أنه «إذا كانت الوزارة أعلنت أنها أجريت تنقية على البطاقات واستبعدت غير المستحقين وأبقت محدودي الدخل، فهل بعد أن تقدم لهم الحكومة الدعم لهم يزداد سعر الرغيف بواقع (18%) مقارنة بنقص الوزن كان الوزارة تعطي الفقراء باليمين وتأخذه باليسار».

كما طالب «خليل» بضرورة معرفة أسباب عدم مناقشة الأمر مع اللجنة المختصة بالمجلس وعرض الأمر على المجلس لأخذ رأيه لأنه يتعلق بموافقة المجلس على الموازنة 2020/2021.