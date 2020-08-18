شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار لمنع بيع مقر «الوفد» بالغردقة في مزاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل حسين فرج توفيق، المقيم بمدينة رأس غارب فى البحر الأحمر، الثلاثاء، إنذاراً على يد محضر إلى بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، لوقف بيع مقر الحزب بمدينة الغردقة فى البحر الأحمر، فى مزاد علنى.

كان الحزب أعلن بيع المقر فى مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة، جلسة الإثنين المقبل، موضحا أن المقر عبارة عن أرض ومبان على مساحة 205.2 متر، ويتكون من دور أرضى يضم «4 محلات و3 مكاتب وحمام وأوفيس، ودور أول علوى يضم 9 غرف و4 حمامات و4 أوفيس»، على أن يكون آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الإثنين المقبل.

وقال توفيق، وهو عضو لجنة الشباب بالحزب، فى الإنذار: «الطالب عضو بالحزب ويسدد اشتراكاته السنوية بانتظام، ويعتبر مقر الحزب بيته الثانى، ونما إلى علمه أن رئاسة الحزب قررت بيع المقر، وهو ما اعتبره بيعا لكيان يعشقه وتربى على مبادئه»، وطالب بالتنبيه على أبوشقة، بعدم بيع المقر، وفى حالة البيع سوف يلجأ إلى القضاء لوقف البيع.

وأضاف أن بيع المقر خط أحمر، لأن مقر الغردقة وجميع مقار الحزب لها قيمة كبرى فى نفوس الوفديين، خاصة أن للحزب تاريخًا عظيمًا، وبيع مقاره يهدم الحزب ويهدف إلى تفتيته.

وأشار «توفيق» إلى أنه يرفض جميع المقترحات المطروحة لبيع مقار الحزب غير الفعالة فى المحافظات وليس مقر الغردقة فقط والذى تقدر قيمته بـ٢٠ مليون جنيه، موضحا أن الحزب يملك 25 مقرًا فى المحافظات، وليس من الأمانة فى شىء بيع مقر عند كل أزمة مالية، فهذا يمزق الحزب ويهدمه.

وتابع: «سأطوف وحدى كل أنحاء الجمهورية لتوعية الوفديين فى هذه الفترة الصعبة التى يمر بها الحزب، ولا بد أن نكون فى الحزب نموذجًا للأيدى الواحدة، ونتوحد ضد بيع مقار الحزب طالما نحن على أرضية وطنية».

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