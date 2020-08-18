شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على عرض 90 قطع أثرية في المتحف القومي بمدينة براغ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الدريدة الرسمية في عددها 32 مكرر (ب)، قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على عرض بعض القطع الأثرية المصرية في المتحف القومي بمدينة براغ- جمهورية التشيك.

وجاء في القرار عن الموافقة على عرض القطع الأثرية الموضحة بياناتها بالكشوف وعددها 90 قطعة أثرية بمعرض ملوك الشمي ليعرض في المتحف القومي بمدينة براغ في الفترة من 30 أغسطس 2020، حتى 7 فبراير 2021، بخلاف مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن.