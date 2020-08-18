شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات بالمجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، حيث شهدت أسعار الخضراوات استقرارا على مدار الأيام الماضية، وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:

- الطماطم بسعر 3.5 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ 5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه والكوسة 7.5 جنيه للكيلو والجزر 8 جنيهات، والخيار 7.5 جنيه.

- الباذنجان الرومى بـ 3 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 5 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎-الفلفل البلدى بـ 3 جنيهات والليمون 9 جنيهات.

- الباميا الخضراء بـ 20 جنيها.

‏‎- التفاح البلدى 17.5 جنيه.

‏‎- تفاح أمريكى بـ 35 جنيها.

‏‎- كانتلوب "أناناس" بـ9 جنيهات.

‏‎- بطيخ بـ5,5 جنيه.

‏- الموز المستورد بـ28 جنيها.

‏‎- العنب بـ15 جنيها.