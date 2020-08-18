شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الدعوة الإلكترونية بالأوقاف تصدر العدد الإلكترونى الـ5 من مجلة منبر الإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت إدارة الدعوة الإلكترونية، بوزارة الأوقاف العدد الإلكتروني الخامس من مجلة منبر الإسلام، عدد شهر المحرم 1442هـ، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر المستنير من خلال النشر الإلكتروني.

وقالت الوزارة إن العدد الجديد يتضمن عدد من الموضوعات من بينها:

حتمية التجديد الفقهي.

ملف العدد عن الهجرة النبوية الشريفة، وفيه:

أ. دروس من الهجرة النبوية.

ب. الهجرة وقيمة الوطن.

جـ. وثيقة المدينة وفقه المواطنة.

قراءة في كتاب "الكمال والجمال في القرآن الكريم".

واقرأ لهؤلاء:

وقالوا عن الهجرة

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الدكتور محمد مختار جمعة (وزير الأوقاف).

الدكتور شوقي علام (مفتي الجمهورية).

الدكتور أحمد عمر هاشم (عضو هيئة كبار العلماء).

الشيخ/ عبد الهادي القصبي (شيخ مشايخ الطرق الصوفية).

وموضوعات أخرى متنوعة

وتحتفل وزارة الأوقاف بالهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية يوم الخميس المقبل بعدد محدود من الحضور في ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها وسيكون الحضور قاصرًا على عدد محدود من العاملين بالأوقاف وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية.

وفى سياق متصل، كلّف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان بأداء خطبة الجمعة القادمة بمسجد النور بالقاهرة عن "الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة"، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف ومنهجها الراسخ في الدفع بالشباب المتميز من أبنائها في جميع مناحي العمل العلمي والإداري ، وفِي إطار خطتها واهتمامها الدعوي بجميع مناطق الجمهورية ولاسيما المناطق الحدودية ودعمها بقيادات شبابية متميزة.

وأوضحت الوزارة، أن موضوع مخالفات البناء وخطرها على الفرد والمجتمع فسيكون موضوع الندوة الثقافية الأسبوعية التي تقام كل ثلاثاء وتذاع على الهواء مباشرة على قناة النيل الثقافية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام.

من جهة أخرى، انتهت وزارة الأوقاف من وضع تصورها للعودة التدريجية لصلاة الجمعة لمناقشته في اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء لدراسة التصور واتخاذ القرار المناسب بشأنه بإذن الله تعالى، سائلين الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .