شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحى إلى 6 محافظات.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق أربعة سيارات تحمل لحوم أضاحي الأوقاف، اليوم الثلاثاء، إلى محافظات: "القاهرة والقليوبية وبني سويف والفيوم"، بواقع (3) أطنان لكل محافظة.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إنه نظرًا لطول المسافة انطلقت سيارتان بالأمس إلى مرسى مطروح والوادي الجديد تحمل كل سيارة منهما (2) طن، ليصلا اليوم بمشيئة الله تعالى إلى مقر المديرات الإقليمية، وذلك لتوزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن مشروع صكوك أضاحي الأوقاف إضافة إلى بعده الاجتماعي العظيم قد وفَّر فرص عمل لعدد كبير من العمال الذين لا يتوفر لهم أي فرصة منذ عدة أشهر تزامنًا مع بداية أزمة كورونا.

وقالت الوزارة، إن المشروع يعتمد على أكثر من 250 عاملاً ما بين عمال للتعبئة داخل الكراتين وعمال للتحميل من العمالة غير المنتظمة ، إضافة إلى عمل جميع العاملين بالمجزر من جزارين وعمال وإداريين إلى جانب العمالة غير المباشرة في المشروع كالسائقين والمساعدين من أفراد التعتيق وغيرهم ، وبذلك يعد مشروع صكوك الأضاحي انفراجة كبيرة للعمالة المؤقتة في ظل ازمة كورونا .



كما أعرب العاملون بالمشروع عن سعادتهم البالغة بما وفره لهم المشروع من فرص عمل على مدار مدة العمل في التشفية والتعبئة والتبريد والتجميد والتحميل والنقل ، إضافة إلى بعده الاجتماعي الهام ، مما يجعل منه مشروعا وأنموذجا رائدا في خدمة المجتمع والعمل الاجتماعي الرائع المنظم المنضبط .

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