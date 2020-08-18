شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الكنيسة "الأسقفية" بالسادات تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مستشفى الكنيسة الأسقفية بالسادات استمرار في استقبال حالات الاشتباه بفيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا وذلك عن طريق قياس درجة الحرارة لكل مريض وسؤاله عن الأعراض قبل الدخول من بوابة المستشفى.

من جانبه أوضح دكتور هانى أبادير مدير المستشفى: يتم تحويل الحالات المشتبه بها إلى بوابة دخول مختلفة للحد من انتشار العدوى بين باقى المرضى ويبدأ بعد ذلك استكمال الفحوصات لتأكيد الاشتباه أو نفيه.

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وشدد أبادير -فى بيان صادر عن الكنيسة اليوم- على استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية بالمستشفى بين الطاقم الطبى والإدارى والمرضى المترددين مثل ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات وتطبيق التباعد الاجتماعى.

وأضاف أبادير: خلال الفترة الماضية تم إغلاق الحضانة الخاصة بالمستشفى ما تسبب في انكماش عدد الموظفات لأن الأمهات ملزمن بالبقاء في بيوتهن مع أطفالهن ولكن فى الفترة الحالية عادت الحضانة إلى العمل من جديد.