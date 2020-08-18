شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قضايا على جدول أعمال هيئة تنشيط السياحة للترويج للحضارة المصرية عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد الدكتور خالد العنانى ،وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء ،اجتماع مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ،بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء الهيئة ليكون مجلس إدارتها لأول مرة برئاسة الوزير، وخلال الاجتماع، تم مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالخطة العامة والسياسات التنفيذية للهيئة، وإعادة النظر في بعض الأعمال والأنشطة التي تقوم بها ومنها الحملات الدعائية والترويحية المشتركة، والمشاركات في المعارض السياحية الخارجية، والرحلات التعريفية ، لاستعادة حركة السياحة الوافدة ، وتضمن جدول أعمال الاجتماع 8 قضايا ساخنة فى مقدمتها .

1 - مناقشة مقترح تطوير الموقع الإلكتروني للهيئة بالتعاون مع شركة جوجل العالمية.

2 - بحث إمكانية تنفيذ خطة تسويقية عبر الانترنت لعدد 20 موقعا.

3 - إجراء تقييم دوري للسياسة الترويجية للهيئة على منصات التواصل الاجتماعي.

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4 - تقييم الحملة السياحية الدولية لمصر وتمويلها، إلى جانب متابعة تنفيذ بعض الأفلام الترويجية للمقاصد السياحية الشاطئية في مصر.

5 - تقرر تشكيل لجان فنية متخصصة لوضع آلية للعمل ورسم سياسة المشاركة فى المعارض الخارجية والفاعليات والحملات الدولية التى تشارك بها الهيئة.

6 - تشكيل لجان خاصة بالنشاط الترويجى والفعاليات التى تنظم في مصر والسياحة الداخلية.

7 - تشمل هذه اللجان ممثلين من الوزارة والهيئة، وبعض الوزارات الأخرى ذات الصلة، وخبراء من القطاع السياحي الخاص ، وأساتذة الجامعات، للاستفادة من آرائهم وتقييم آلية العمل وإعادة النظر في خطة التنشيط السياحي للهيئة.

8 - الافتتاحات الوشيكة للمتاحف مثل متحف المركبات الملكية ومتحف شرم الشيخ والمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك استعدادا للترويج لها عالميا وجذب أنظار العالم إلى مصر وحضارتها العريقة.