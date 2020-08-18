"رادارات الجيزة" تلتقط 400 مخالفة والتصدي لـ32 موقفا عشوائيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: حملات مرورية مستمرة تشنها الإدارة العامة لمرور الجيزة تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. خلال الساعات الـ24 الماضية واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم. ‫وأسفرت جهود الحملات -خلال 24 ساعة- عن ضبط 6 آلاف و835 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ 2066 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ1970 مخالفة. كما تم التصالح في 62 مخالفات، والتصدي لـ 32 موقفا عشوائيا بمطالع ومنازل الكباري، وتحرير 400 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" وشن 54 حملة سرفيس.

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