محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على الطرق الرئيسية وداخل المدن؛ للتأكد من التزام سائقي وسائل النقل بالإجراءات الاحترازية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من السائقين. يأتي إلزام المواطنين بارتداء الكامات الطبية داخل وسائل المواصلات ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من الدولة لمواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا"، وبما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. ويعد السائق هو المسؤول عن ارتداء الركاب للكمامات الطبية وإلا تعرض للمسائلة القانونية. Advertisements كما تواصل أجهزة الوزارة حملاتها لضمان التزام المحلات التجارية بالمواعيد المحددة لإغلاقها والمعلن عنها مسبقا من مجلس الوزراء. وتم تعيين خدمات أمنية لمتابعة مدى التنفيذ من أصحاب المحال التجارية، وتوفر مظلة تأمينية لحماية الأرواح والممتلكات.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الشرطة تطبق تعليمات الحكومة الاحترازية لمجابهة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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