مصر مساعدات طبية لمتضرري السيول بالسودان - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشر المتحدث العسكري العميد تامر الرفاعي، عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، مقطع فيديو تضمن جهود مصر في إرسال شحنة مساعدات طبية لمتضررى السيول إلى الأشقاء بدولة السودان.

جاء إرسال المساعدات الطبية بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى اطار تضامُن مصر مع الشعب السوداني الشقيق.

وأقلعت طائرة عسكرية على متنها شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى المتضرر من السيول التي اجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة.

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وأعرب الجانب السودانى عن خالص تقديره وامتنانه لجهود القيادة السياسية المصرية موجهاً التحية للشعب المصرى حكومةً وشعباً.

يأتى ذلك إنطلاقاً من الروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن الكامل معهم في أوقات المحن والأزمات .