مطلب شعبي.. دينية النواب تدعو الحكومة لفتح المساجد لصلاة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

طالبت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سرعة اتخاذ قرار بتلبية مطالب المواطنين بفتح المساجد لصلاة الجمعة، مع الحفاظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد العبد خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء، أن الهدف من القرار تهدئة الشارع المصري وتشوقه لأداء صلاة الجمعة، ونتمنى أن تصدر اللجنة في اجتماعها غدا الأربعاء، قرارا يسعد الناس ولو على سبيل التجربة.

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ودعا الدكتور أسامة العبد، إلى رفع توصية اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء، قائلا: هذا المطلب شعبي قبل أن يكون برلماني، ومجلس النواب ينقل نبض الشارع.

وتابع: "نطالب بهذا المطلب اهتداء بقرار لجنة إدارة الأزمة بفتح المساجد لصلاة الجماعة ونجاح التجربة، والتزام الناس بالإجراءات الاحترازية والتباعد والخروج من المساجد مباشرة عقب انتهاء الصلاة، ويمكن أن يتم اتخاذ قرار بخصوص صلاة الجمعة ولو على سبيل التجربة، كما أننا نؤكد أن ذلك كله لابد أن يكون فى إطار ما يحقق المصلحة العامة، ونحن دائما نؤكد أن الحفاظ على النفس مقدم على أى شىء".

ووجه "العبد"، الشكر للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على موافقته على طلب اللجنة بعقد الاجتماع على الفور بمجرد تقديم الطلب، وكذلك الشكر للمستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس، قائلا: "مجلس النواب ممثل الشعب وعمل اللى عليه ونقل مطالب الناس، كما نشكر وزير شئون المجالس النيابية".