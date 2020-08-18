أخبار مصر | "محلية النواب": نحتاج 20 مليار جنيه للبنية التحتية لكى تكون شوارعنا نظيفة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "محلية النواب": نحتاج 20 مليار جنيه للبنية التحتية لكى تكون شوارعنا نظيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، أن كافة المؤسسات المصرية حكومة وبرلمان تتعامل مع ملف المخلفات الصلبة بشكل مختلف عما سبق.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن هناك دراسات التى أعدت فى هذا الشأن للوصول إلى منظومة متكاملة، لاسيما وأن الدراسات والمعلومات السابقة كانت بعيدة عن الأطروحات الإنشائية قصيرة المدى.

وأشار النائب احمد السجيني إلى أننا بحاجة إلى بنية تحتية لكى تكون شوارع مصر نظيفة تقدر بنحو 20 مليار جنيه، وفقا لما انتهت إليه الدراسات التى قامت بها المكاتب الاستشارية والوزارات المعنية، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه سنويا مصاريف تشغيل، وما يتم توفيرة من هذه المبالغ 900 مليون جنيه تقريبا، فكيف تتحقق هذه الفجوة.

وأضاف النائب: "بمراجعة الرسوم وجدنا أن أغنى أغنياء الشعب اللى قاعد فى الفلل والقصور يقوم بسداد 7 جنيهات فى الشهر، فكان لنا تدخل مع الحكومة، ورفضنا رفع الرسوم المقرر للبسطاء بحيث أبقينا على 2 جنيه بدلا من 4 جنيهات كما كان مقترح وقمنا بإصلاحات هيكلية".

وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية، الحكومة أثناء إعداد اللائحة التنفيذية أن يكون هناك تدرجا فى التنفيذ، فيما علقت النائبة شيرين فراج، بقولها: "الحكومة بتدور على فلوس، فى حين أنها لو أدرات منظومة المخلفات صح هتقدر تدخل لها 75 مليار جنيه".

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بالبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.

ويتضمن مشروع القانون قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل ( جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات ).

فالقانون خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

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