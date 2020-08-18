أخبار مصر | بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية لمتضررى السيول بالسودان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية لمتضررى السيول بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت جمهورية مصر العربية بإرسال شحنة مساعدات طبية لمتضررى السيول من الأشقاء بدولة السودان، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار تضامُن مصر مع الشعب السودانى الشقيق.

أقلعت طائرة عسكرية على متنها شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى المتضرر من السيول التى إجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة.

وأعرب الجانب السودانى عن خالص تقديره وإمتنانه لجهود القيادة السياسية المصرية، موجهًا التحية للشعب المصرى حكومةً وشعبًا، يأتى ذلك إنطلاقًا من الروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن الكامل معهم في أوقات المحن والأزمات.