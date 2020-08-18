أخبار مصر | زاهي حواس: 70% من الآثار المصرية بباطن الأرض

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر زاهي حواس: 70% من الآثار المصرية بباطن الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضاف مسرح وزارة الشباب والرياضة، الدكتور زاهي حواس العالم الأثري ووزير الآثار الأسبق في اللقاء الحواري الفكري الثاني ضمن سلسلة اللقاءات الفكرية "اتكلم" بحضور الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

شارك في اللقاء الذي نفذته الإدارة المركزية للطلائع بالوزارة مجموعة من النشء أبناء محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، واتحاد طلاب المدارس، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

ورحب وزير الشباب والرياضة بمشاركة بالدكتور زاهي حواس في اللقاء الفكري مع النشء والشباب، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء هو باكورة التعاون والعمل مع الدكتور حواس في مناحي عدة لخدمة النشء والشباب.

وأضاف "صبحي" أنه في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فإن مصر تشهد عصر بناء وتنمية في مختلف القطاعات، ومشروعات قومية كبرى في كافة المجالات، مضيفًا أن النشء والشباب هم مستقبل مصر، وأن التعليم والفكر هما القاعدتان الأساسيتان لهذا المستقبل.

وتضمن اللقاء استعراض فيلم تسجيلي حول قصة حياة "حواس" والأعمال التي قام بها منذ توليه حقيبة الآثار في مصر.

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واستهل الدكتور زاهي حواس حديثه بدعوة للشباب بعدم تخليهم عن حلمهم حتى لو فشلوا في البدايات وتحذيره لهم بعدم الخوض في معارك شخصية قد تبعدهم عن حلمهم الأكبر.

واستطرد حواس حديثه حول الآثار بصفة عامه والهرم الأكبر بصفة خاصة والذى بناه المصريون ويبلغ طوله 146 متر وتم بناؤه ب2300000 حجر، موضحا في حديثه الدور الكبير لإنقاذ مصر بعد يناير 2011 على يد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح " حواس " خلال اللقاء الفكرى عدة أمور حول الآثار التي تمت عودتها لمصر والتي بلغت 6000 قطعة أثرية، ولعنة الفراعنة والتي ليس لها أى أساس من الصحة، وأبو الهول ولوحة الحلم، والتماثيل المصرية القديمة، وبعض المقابر المتنوعة، والمدينة الشرقية والغربية، والمخبز، واسرار العيش الشمسى ومقبرة توت عنخ آمون، ووادى الملوك، مؤكدا أن ما تم اكتشافه حتى الآن 30% ومازال 70% بباطن الأرض لم يكتشف بعد.

وأفسح "حواس" المجال للطلائع والشباب لطرح استفساراتهم حول بعض الأمور وإزالة الغموض عنها كالبحيرة المقدسة الموجودة في معبد الكرنك، موضحا أن جميع الأدلة عن بناء الأهرام وكيفية نقل حجارتها موجودة في موسوعة مكونة من 8 أجزاء ستكون متاحة الفترة القادمة، بالإضافة الى حديثه عن التحنيط وكيفيته والتي لم تعد سرا.

واختتم "حواس" حديثه بدعوة للشباب للتعلم وتصحيح المفاهيم، مؤكدا أن هدفنا ترميم البشر، وأن مصر بتاريخها وحضارتها سيكون لها شأن كبير جدا في العالم في الفترة القادمة.

وفى ختام اللقاء تم تكريم أفضل محاورة بمبلغ مالي قيمته 1000 جنيه مقدم من وزارة الشباب والرياضة، كما تم تقديم درع الوزارة للدكتور زاهي حواس.