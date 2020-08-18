أخبار مصر | رئيس البرلمان: مصر لن تفرط في حقوق حدودها البحرية والبرية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان: مصر لن تفرط في حقوق حدودها البحرية والبرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن مصر لن تفرط في حقوقها البحرية والبرية مهما كان.

وأشار "عبدالعال" إلى أن عملية ترسيم الحدود بين البلدان عبارة عن قنابل موقوتة بين الدول، موضحًا أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان موقف جيد.

ووجه رئيس البرلمان التحيه للقيادة السياسية التى حرصت على توقيع الاتفاقية حتى لا تقع الأجيال القادمة في أي مشكلة، مؤكدا أن الاتفاقية وقعت طبقا للقانون الدولى.

وشهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، إحالة عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية.

حيث أحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.

كما أحال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مشروع قانون مقدم من النائبة شرين فراج أكثر من 60 نائبا بشان تعديل بعض احكام قانون الضريبية على الدخل إلى لجنة الخطة الموازنة ومكتبي لجنتي الشئون التشريعية والدستورية والشئون الاقتصادية.

فيما أحال مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب السلاب وأكثر من 60 نائبا إلى لجنة الإسكان والمرافق ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

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